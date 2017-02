Nintendo Switch công bố dịch vụ chơi online giá rẻ, dưới 30 USD một năm

Hồi tháng 1, Nintendo khẳng định hãng sẽ thu phí chơi online trên Nintendo Switch tương tự như cách mà Sony và Microsoft đã làm với PS4 và Xbox One. Điều này đã làm cho các fan cảm thấy bất ngờ khi các hệ máy trước như Wii U hay 3DS, người dùng đều được chơi online miễn phí.

Ông Tatsumi Kimishima - Chủ tịch của Nintendo

Và mới đây, trong một bài phỏng vấn với tạp chí The Nikkei, chủ tịch của Nintendo là ông Tatsumi Kimishima cho biết giá chơi online của Nintendo Switch sẽ không hề đắt đỏ. Cụ thể, game thủ sẽ chỉ phải bỏ ra số tiền từ 2000 đến 3000 yen/năm (khoảng 17 - 26 USD), dịch vụ này bao gồm phí chơi mạng và tải về miễn phí các game kinh điển trên NES/SNES mỗi tháng. Bạn sẽ dùng ứng dụng chat trên điện thoại thông minh (smartphone) để kết nối với bạn bè cũng như tải về các trò chơi này.

Trailer giới thiệu các tính năng của máy Nintendo Switch

Dịch vụ online của Nintendo đang được nâng cấp và rõ ràng rẻ hơn rất nhiều so với PlayStation Plus (59,99 USD/năm) của PS4 và Xbox Live Gold của Xbox One (59,99 USD/năm). Tuy nhiên, ưu đãi của 2 hệ console kia rất nhiều từ giảm giá mua game đến cung cấp nhiều game hay miễn phí hàng tháng.

Nintendo Switch sẽ chính thức lên kệ vào ngày 8.3 năm nay

Ông Tatsumi Kimishima nói thêm rằng Nintendo đang nghiên cứu để đưa tính năng thực tế ảo (virtual reality - VR) vào hệ máy Nintendo Switch. Hãng cũng có kế hoạch sẽ tung ra khoảng từ 2 đến 3 game dành cho smartphone trong thời gian tới.