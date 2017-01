Rime, game hành động phiêu lưu cực ấn tượng hé lộ trailer gameplay

Sau một thời gian dài chờ đợi, hãng phát triển độc lập Tequila Works đã tung ra trailer gameplay của Rime, tựa game hành động phiêu lưu mới nhất của hãng. Trò chơi này từng được hé lộ tại Gamescom 2013, 'đóng mác' độc quyền cho hệ máy PS4.

Trailer gameplay của Rime

Tuy nhiên mới đây, nhà phát triển đã đính chính lại rằng Rime sẽ là một game đa hệ, có mặt trên PS4, Xbox One, Switch và PC. Rime có nền đồ họa nghệ thuật theo phong cách hoạt hình, gợi game thủ nhớ đến phong cách của những Zelda: Wind Waker, The Last Guardian hay The Witness.

Theo Tequila Works, game sẽ đưa người chơi vào vai một cậu bé tỉnh dậy tại ở một hòn đảo đầy bí ẩn sau tai nạn đắm tàu. Người chơi sẽ phải vận dụng những yếu tố như âm thanh, ánh sáng hay thậm chí cả thời gian để khám phá những bí mật nơi hòn đảo này.

Rime dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 5.2017.

Vài nét về Tequila Works Tequila Works là hãng phát triển độc lập ra đời vào năm 2009 với trụ sở đặt tại Madrid, Tây Ban Nha. Hãng bao gồm những nhân sự từng làm việc tại các studio nổi tiếng như: Blizzard Entertainment, MercurySteam Entertainment, Pyro Studios hay Sony Computer Entertainment. Sản phẩm đầu tiên của Tequila Works là game kinh dị sinh tồn Deadlight ra mắt vào năm 2012, sản phẩm này đã nhận được những đánh giá khá tốt.

Một số hình ảnh của Rime (Ảnh: PlayStation):