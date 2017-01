Tony Rosato, diễn viên kì cựu lồng tiếng 'trùm' Nemesis qua đời ở tuổi 62

Tony Rosato (sinh ngày 26.12.1954 tại Naples, Ý) là diễn viên người Ý gốc Canada. Ông đã ra đi ở tuổi 62 tại Toronto, Ontario, Canada vào ngày 10.1 sau một cơn đau tim.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã tham gia rất nhiều những bộ phim truyền hình và điện ảnh trong suốt những thập niên 80, 90. Ở lĩnh vực phim hoạt hình, ông cũng tham gia lồng tiếng cho rất nhiều bộ phim như: Pelswick, George and Martha, Rescue Heroes, Birdz, The Busy World of Richard Scarry, Sam & Max, Hello Kitty and Friends...

Chân dung cố diễn viên Tony Rosato

Tony Rosato đã góp giọng cho nhân vật Luigi phiên bản hoạt hình

Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất mà ông lồng tiếng là anh chàng Luigi trong series phim hoạt hình The Adventures of Super Mario Bros. 3. Series này ra mắt vào năm 1990 trên kênh NBC của Mỹ (dựa trên trò chơi cùng tên). Sau đó, Tony Rosato tiếp tục vào vai Luigi trong series phim hoạt hình Super Mario World chiếu trên NBC vào năm 1991.

Game thủ yêu thích Resident Evil sẽ không thể nào quên được con trùm này

Nghe lại giọng lồng tiếng của Tony Rosato cho nhân vật Nemesis (từ giây thứ 10)

Các game thủ đam mê thể loại game kinh dị chắc chắn không thể không biết đến dòng game Resident Evil lừng lẫy của Capcom. Tony Rosato cũng đã góp phần truyền nỗi sợ đến người chơi khi lồng tiếng cho Dario Rosso (một người dân ở thành phố Raccoon) và tên trùm 'dai như đỉa' Nemesis trong tựa game Resident Evil 3.