Trải nghiệm: For Honor Closed Beta - Mãnh hổ nan địch quần hồ

Phát triển: Ubisoft Montreal

Phát hành: Ubisoft

Thể loại: Hành động

Ngày phát hành: 14.2.2017

Hệ máy: PC, PS4, Xbox One

For Honor Closed Beta được trải nghiệm trên hệ máy PC qua Uplay

Được Ubisoft công bố tại E3 2015, tựa game mới toanh For Honor đã khiến cộng đồng game thủ phải háo hức chờ đợi bởi đồ họa ấn tượng, bối cảnh thời Trung cổ với 3 phe phái: The Chosen, The Warborn, The Iron Legion cùng lối chơi chặt chém đã mắt.



Và khi game bắt đầu thử nghiệm Closed Beta vào ngày 26.1, Thanh Niên Game đã có cơ hội tiếp cận chiến trường mạng của sản phẩm mới nhất đến từ studio nổi tiếng Ubisoft Montreal (Prince of Persia, Assassin's Creed, Watch Dogs...).

3 phe tạo thành thế chân vạc trong For Honor

"Thử thách" đầu tiên mà bạn phải đối mặt chính là dung lượng tải về khá "khủng" của game (khoảng 20 GB trên Uplay). Nhưng chỉ cần vượt qua được thử thách này, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra cấu hình của For Honor rất "dễ thở" đúng như lời nhà sản xuất tuyên bố trước đó. Thật vậy, trò chơi không hề "sát" phần cứng khi có thể chạy ở mức Medium - High trên chiếc card tầm trung GTX 750ti. Với những dòng card thuộc phân khúc cao cấp như R9 290 thì người chơi có thể tự tin để mức đồ họa Extreme mà không gặp khó khăn gì.

Game không đòi hỏi cấu hình quá cao

Sau nhiều "cú phốt" downgrade (giảm chất lượng đồ họa) game của Ubisoft từ "kẻ tiên phong" Watch Dogs cho đến gần nhất là Tom Clancy’s The Division đã khiến niềm tin nơi các fan dần mai một. Nhưng với màn thể hiện tốt của Watch Dogs 2, người viết tiếp tục tin tưởng vào For Honor và thật sự, đồ họa của bản Closed Beta đã không khiến cho người hâm mộ thất vọng.

Hình ảnh của game so với màn trình diễn tại E3 có thể nói là "một chín một mười", từng đường nét sắc sảo trên bộ giáp của các Hiệp sĩ dòng Đền cho đến lưỡi gươm sáng loáng của các samurai đều được trau chuốt, các hiệu ứng lửa, cháy nổ cũng được chăm chút kĩ lưỡng.

Đồ họa đẹp mắt của For Honor

Về mặt lối chơi, cách điều khiển của For Honor rất độc đáo và đòi hỏi sự phản xạ nhanh nhạy, căn ke chuẩn xác nơi game thủ. Người chơi sẽ sử dụng Ctrl để khóa mục tiêu (Lock Target), chuyển đổi giữa các mục tiêu bằng phím Alt, chém mạnh (Heavy Attack), nhẹ (Light Attack) và phá thế đỡ (Guard Break) bằng chuột trái, chuột phải và chuột giữa.

Khi ra đòn cũng như đỡ đòn, bạn sẽ phải chọn thế đứng (Stances) trái, phải hoặc ở trên bằng cách lắc chuột theo hướng phù hợp. Mỗi chiến binh sẽ có thanh lực (tiêu hao dần khi hành động và sẽ dần hồi phục) nên bạn cần phải chú ý để tránh cảnh nhân vật "sức cùng lực kiệt", không còn khả năng chống đỡ.

Hệ thống chiến đấu của For Honor rất độc đáo

Bản Closed Beta cung cấp 9 trong tổng số 12 hero tương ứng với 3 phe Knight, Samurai và Viking. Các hero sẽ được chia từ dễ (Warden), vừa (Warlord), đến khó (Orochi) tương ứng với bộ combo, tuyệt chiêu cũng như sẽ sở hữu các chiêu thức kết liễu (Execution) khác nhau. Điểm sáng của For Honor là khắc họa được thần thái của các chiến binh mỗi phe qua ngoại trang, thần thái, bắt chuyển động (motion capture) và những đòn thế đẹp mắt.

Các đòn thế trong For Honor có sức nặng và rất đẹp mắt

Chiến trường trong For Honor mang đến người chơi những cảm xúc khác nhau, từ kịch tính trong chế độ "một mất một còn" 1v1 Duel, "song đấu" 2v2 Brawl đến hoành tráng, máu lửa trong chế độ "chiếm cứ điểm" 4v4 Dominion. Cái hay nữa của trò chơi nằm ở A.I luôn khiến bạn cảm thấy mình đang chiến đấu với những thực thể sống động, không phải những "bù nhìn, bị thịt" như trong Dynasty Warriors.

Game cho phép tương tác với tất cả các đối tượng, thế nên, bạn hoàn toàn có thể "choảng nhầm phe ta" trên chiến trường nếu như không cẩn thận. Sau mỗi trận chiến "rã tay", người chơi sẽ được thưởng điểm để lên cấp độ, chiêu mộ hero cũng như trang bị, nâng cấp vũ khí.

Trang bị, nâng cấp vũ khí

Điểm hạn chế của For Honor hiện tại là các chế độ chơi còn tương đối đơn giản, bản đồ chưa có nhiều "ngõ ngách". Bên cạnh đó, server của game thường xảy ra tình trạng mất kết nối trong chế độ 4v4 Dominion khiến game thủ phải chờ đợi rất lâu để đủ 8 người chơi và không tài nào thoát được room. Mong rằng khi ra mắt chính thức, For Honor sẽ bổ sung thêm nhiều chế độ chơi đa dạng và độc đáo hơn cũng như khắc phục tình trạng server thiếu ổn định trong bản Closed Beta.

Tình trạng mất kết nối trong chế độ 4v4 Dominion

Một số hình ảnh của game: