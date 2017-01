Battlefield 1 chuyển câu nói của một danh tướng Pháp thành DLC

Tuy bị che mờ bởi Overwatch ở nhiều cuộc đua giải thưởng game trong năm 2016, nhưng Battlefield 1 vẫn được rất nhiều game thủ nhìn nhận là sản phẩm bắn súng/chiến trường xuất sắc nhất của năm. Mang lại đồ họa tuyệt hảo và gameplay hấp dẫn như thường lệ, trò chơi còn thành công trong việc tái hiện cuộc chiến độc đáo, ít xuất hiện trên thị trường game: Đệ nhất thế chiến.

Quân đội Pháp sẽ chính thức xuất hiện trong Battlefield 1

Thành công và chất lượng của game là không phải bàn cãi, tâm điểm câu chuyện vào lúc này chính là "cha đẻ" EA Games sẽ tiếp nhiên liệu cho cộng đồng Battlefield 1 như thế nào. Và chẳng phải chời đợi lâu, They Shall Not Pass - bản DLC (bản mở rộng) đầu tiên của game - đã được công bố ít giờ trước, được dự đoán sẽ đến tay game thủ trong khoảng tháng 3 tới.

Poster cổ động của nước Pháp trong đệ nhất thế chiến, với khẩu hiệu "They shall not pass"

Nội dung của bản DLC được xây dựng quanh cuộc chiến vệ quốc, bảo vệ nước Pháp từ 1914 đến 1918, sau khi đại quân Đức đã mở thế chủ động tấn công. Cuộc xung đột Pháp - Đức trong suốt thời gian này được đánh giá là khốc liệt, dai dẳng và tốn kém tài lực/nhân lực bậc nhất trong đệ nhất thế chiến. Đáng chú ý, trước cuộc tử thủ tại quê nhà, danh tướng nước Pháp là Robert Nivelle đã hâm nóng tinh thần binh sĩ bằng câu nói bất hủ: "They shall not pass" (tạm dịch: bọn chúng sẽ không thể xâm phạm). Câu nói này về sau trở thành slogan cổ động nổi tiếng tại Pháp, bản thân Robert Nivelle cũng dành nhiều thắng lợi liên tiếp ở mặt trận Verdun, vươn mình trở thành Tổng Tham Mưu Trưởng của quân đội Pháp.

Một góc bản đồ mới của trò chơi

Với tên gọi được đặt theo câu nói của Robert Nivelle, không quá khó để thấy rằng bản DLC mới tập trung hoàn toàn vào các bản đồ chơi tại Pháp, cụ thể là 4 bản đồ: Verdun Heights; Fort Vaux; Soissons và Rupture. Bên cạnh đó, quân đội Pháp với bộ đồng phục màu xanh nổi tiếng cũng sẽ chính thức xuất hiện trong Battlefied 1 như một thế lực quân sự mới. Ngoài ra, They Shall Not Pass cũng mang đến nhiều khí tài quân sự, vũ khí, lớp nhân vật hoàn toàn mới.