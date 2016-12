Blizzard mừng Diablo tròn 20 tuổi bằng loạt sự kiện 'hoành tráng'

Đối với những fan gạo cội của dòng game RPG, thì chắc chắc ai cũng phải biết đến game Diablo của Blizzard Entertainment. Ra mắt từ ngày 31.12.1996, dòng game này đã ‘đốn tim’ không biết bao nhiêu người chơi trên toàn thế giới. Tiếp nối thành công của phần đầu tiên, Diablo II và Diablo III đã ra mắt lần lượt vào năm 2000 và 2008.

Cửa vào dungeon 'huyền thoại' một thời trong Diablo

Và để chào mừng tựa game Diablo đạt 20 tuổi, Blizzard đã tổ chức sự kiện có tên gọi The Darkening of Tristam cho bản mở rộng Diablo 3: Reaper of Souls, giúp người chơi có thể trải nghiệm lại dungeon từ thuở sơ khai của tựa game này vào đầu tháng 1. Sự kiện này giúp người chơi trải qua 16 độ sâu của dungeon và đối mặt với 4 con boss chính trong Diablo. Ngoài ra, các nhà phát triển cũng sẽ giúp người chơi nhớ lại những trải nghiệm cũ với nhiều bất ngờ lớn.

Chưa dừng tại đó, Blizzard cũng có kế hoạch chào mừng mang sự kiện này tới những game mà họ đã từng phát hành như Heroes of the Storm, Hearthstone, Overwatch, StarCraft II và World of Warcraft.

Và sau đây là những sự kiện mà Blizzard sẽ tổ chức cho các tựa game khác nhân dịp sinh nhật 20 năm tuổi của Diablo: