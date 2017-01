Game bắn súng Line Of Sight mở cửa miễn phí từ ngày mai

Line Of Sight là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất (MMOFPS) do đội ngũ từng sản xuất Combat Arms - BlackSpot Entertainment - phát triển, trong thời kỳ đầu xuất hiện, trò chơi này cũng từng "dựa hơi" bằng cách lấy tên là Combat Arms 2.

Bối cảnh cùng cốt truyện của Line Of Sight diễn ra ở thế giới giả tưởng trong tương lai, khi các nhà khoa học phát hiện ra một kiểu gen giúp biến nhân loại vốn "phàm trần" trở thành siêu nhân. Và đương nhiên, các nghiên cứu này nhanh chóng bị các nhà quân sự biến chúng thành vũ khí gây nên các cuộc chiến - một mô-típ khá quen thuộc tương tự các phim hành động của Hollywood.

Vào tháng 9.2016, Line Of Sight đã tiến hành mở cửa thử nghiệm trên Steam với giá 5 USD kèm theo hứa hẹn rằng sẽ miễn phí trong tương lai. Tuy nhiên điều này đã "phản tác dụng" và biến Line Of Sight thành bom xịt với lượng người chơi vô cùng ít ỏi. Chính vì vậy mà mới đây, BlackSpot Entertainment đã công bố mở cửa hoàn toàn miễn phí Line Of Sight vào ngày mai (31.1.2017).

Hiện tại, quý độc giả cùng game thủ có thể tham khảo thêm các thông tin liên quan đến trò chơi này tại đây.

