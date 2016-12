NetEase hé lộ game thẻ bài ma thuật Realm Of Duels

Mới đây, "ông lớn" làng game Trung Quốc - NetEase - đã tung ra đoạn trailer cực kỳ đặc sắc của dự án game thẻ bài ma thuật Realm Of Duels.

Trailer trò chơi mà NetEase hé lộ

Đến thời điểm hiện tại, thông qua trailer của trò chơi mà NetEase đã đăng tải, có thể nói rằng nhiều khả năng Realm Of Duels sẽ không phải là một game thuộc thể loại MMO hoặc đánh theo lượt (turn-based). Tham gia vào trò chơi, game thủ có thể xây dựng một sàn đấu với những sinh vật, phép thuật và vũ khí khác nhau.

Website và đoạn trailer hé lộ Realm Of Duels được công bố trước khi diễn ra lễ hội thường niên dành cho người yêu game của NetEase. Được biết, lễ hội này sẽ diễn ra vào ngày mai (28.12) và theo thông lệ, hãng game lớn này thường giới thiệu khá nhiều sản phẩm mới (đã hoàn thành hoặc đang phát triển) đến với cộng đồng game thủ, do đó, nhiều khả năng các thông tin chi tiết về Realm Of Duels sẽ được tiết lộ trong ngày mai.

Trang chủ của Realm Of Duels đã được mở

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong những bài viết tiếp theo!