Thấy gì từ trailer mới của game online 'bom tấn' Conan Exiles ?

Trailer mới nhất của Conan Exiles

Hoang dã, bi tráng và tràn ngập các sinh vật độc đáo, thế giới fantasy huyền ảo trong những sáng tác của Robert E. Howard luôn tạo cảm hứng bất tận cho các sản phẩm văn hóa chuyển thể. Đã quá lừng danh ở lĩnh vực phim ảnh, truyện tranh, hoạt hình... nhưng ở mảng game, mãi đến khi Funcom biến thế giới của Conan trở thành sân chơi MMORPG vào năm 2008, thì thương hiệu này mới phần nào tạo được dấu ấn riêng biệt.

Vì lẽ đó, cộng đồng game thủ đang rất chờ đón phiên bản kế tục Conan Exiles (mở cửa thử nghiệm vào ngày 1.2 tới thông qua Steam), do chính Funcom sản xuất theo phong cách gameplay sinh tồn (tương tự Ark: Survival Evolved). Với tiêu chí Survive - Build - Dominate, Conan Exlies cho phép game thủ nhập vai một thành viên bị khai trừ khỏi bộ tộc. Người chơi phải khám phá thế giới, thu nhặt nguyên liệu, tìm kiếm thức ăn... để sinh tồn và từng bước xây dựng góc trời riêng.

Trong đoạn trailer mới có chủ đề "Build", Funcom lần lượt giới thiệu khả năng xây dựng, tương tác rất cao với môi trường trong Conan Exiles. Ngoài khả năng tùy biến kiến trúc công trình, bạn còn có thể xây dựng chúng ở lưng chừng núi, men thao các ngọn đồi, thậm chí xây dựng cả một thị trấn "treo". Ngoài ra, chất liệu xây dựng và nội thất bên trong mỗi căn nhà cũng thể hiện sự đa dạng đáng kể.

Một chi tiết thú vị trong đoạn trailer là chiếc bánh xe "The Wheel of Pain", một thiết bị cho phép người chơi sai khiến các "nô lệ" (đồng thời cũng là người chơi khác) phải túc trực vận hành, đem lại nguồn sức lao động lớn. Qua đó cho thấy, tính tương tác trong Conan Exiles là rất lớn và hứa hẹn sẽ khắc họa được nhiều tình tiết đặc sắc, đậm chất hoang dã của thời đại Hyborian. Được biết, thiết bị này lấy cảm hứng từ một cảnh trong bộ phim Conan The Barbarian (1982, do tài tử Arnold thủ vai).

Phần cuối của đoạn trailer trình làng khả năng phá hủy môi trường đáng kinh ngạc trong Conan Exiles, vốn được đánh giá là "ngon lành" hơn rất nhiều so với tên tuổi sừng sỏ Ark: Survival Elvolved. Thay vì bị tháo dỡ từng mảng miếng như các cấu trúc gameplay thường thấy, một cú đạp mạnh từ các sinh vật khổng lồ có khả năng biến cả công trình thành đống gạch vụn theo đúng nghĩa đen, thể hiện sự tàn phá chân thật và khốc liệt. Tình tiết này khiến cho việc phòng ngự, xây dựng thành trì... càng trở nên quan trọng trong Conan Exiles.



Được biết, Conan Exiles mở của thử nghiệm (Early Access) vào ngày 1.2 tới thông qua Steam, Thanh Niên Game cũng sẽ có bài viết đánh giá cụ thể để gửi đến quý độc giả.