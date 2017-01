Webgame ăn theo phim Châu Tinh Trì bất ngờ mở cửa tại Trung Quốc

Tây Du Phục Yêu Thiên là webgame MMORPG 2.5D có đề tài Tây Du Ký được phát hành bởi 37Games tại Trung Quốc. Trò chơi là sản phẩm "ăn theo tên" và được xác nhận bản quyền từ bộ phim cùng tên (sắp được trình chiếu) do Từ Khắc và "vua hài nhảm" Châu Tinh Trì đạo diễn, do đó bối cảnh cùng nội dung trong game cũng được biến tấu khá nhiều khi so với nguyên tác Tây Du Ký.

Bước vào thế giới Tây Du Phục Yêu Thiên, game thủ sẽ được lựa chọn gia nhập một trong 2 lớp nhân vật Linh Hầu và Long Nữ, và được tạo hình theo phong cách khá... Châu Tinh Trì chứ không đi theo các mô-típ Tây Du Ký thường thấy. Các nhân vật trong game được thiết kế theo phong cách 3D trên phông nền khung cảnh/bản đồ 2D, do đó vẫn thể hiện được hiệu ứng khá bóng bẩy trong khi chiến đấu.

Hai lớp nhân vật cơ bản của trò chơi

Mặc dù được giới thiệu là phiên bản "ăn theo phim" khá hoàn chỉnh, tuy nhiên hệ thống phụ bản trong game lại được xây dựng giống với 81 kiếp nạn của thầy trò Đường Tam Tạng. Để phát triển chiến lực nhân vật, người chơi có thể thông qua nhiều hệ thống thú vị như hệ thống tọa kỵ, hệ thống mỹ nhân, hệ thống biến thân thần tướng và đương nhiên là cả hệ thống cường hóa vốn là đặc điểm chung của dòng game nhập vai Trung Quốc. Ở giai đoạn sau này, trò chơi cũng nhấn mạnh vào các hoạt động PVP, đề cao trải nghiệm tổ đội, bang phái.

Tây Du Phục Yêu Thiên đã chính thức mở cửa rộng rãi tại thị trường Trung Quốc từ hôm nay (19.1).

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong những bài viết tiếp theo!