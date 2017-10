Điều gì sẽ xảy ra khi The Evil Within 2 thành game góc nhìn người thứ nhất?

Góc nhìn người thứ ba (third person) trong các game kinh dị tuy khá đáng sợ nhưng vẫn không thể ghê rợn bằng góc nhìn người thứ nhất (first person). Chúng ta có thể kể đến vô vàn các game kinh dị góc nhìn người thứ nhất khiến người chơi "đóng bỉm" như Amnesia: Dark Descent, Outlast hay Resident Evil 7...

tin liên quan The Evil Within 2 chính thức ra mắt vào thứ 6 ngày 13 "Bom tấn" game hành động kinh dị The Evil Within 2 đã chính thức đổ bộ xuống các hệ máy vào hôm nay (thứ 6 ngày 13.10).

Và mới đây, Youtuber SkacikPL cũng đã khám phá ra rằng "bom tấn" The Evil Within 2 cũng có ẩn chứa góc nhìn người thứ nhất trong game. Để mở khóa góc nhìn này trong game, bạn hãy bật bảng mã lệnh (console commands) và nhập vào dòng 'pl_FPS 1', game sẽ chuyển sang góc nhìn người thứ nhất. Đây thật sự là một trải nghiệm khác lạ và khiến cho The Evil Within 2 trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Gameplay The Evil Within 2 góc nhìn người thứ nhất

Tiến Đạt