Sở hữu 'bom tấn' một thời Shadow of Mordor với giá sốc

Middle-earth: Shadow of Mordor phiên bản Game of the Year hiện đang có giá rất rẻ trên Humble Bundle, cùng với đó là rất nhiều game hấp dẫn khác kèm theo.

Humble Bundle, trang web chuyên bán game bản quyền giá rẻ vừa mang đến cho game thủ một gói trò chơi hấp dẫn mang tên: Humble Very Positive Bundle 2 . Đây là gói game tập hợp những trò chơi rất hấp dẫn và được giới chuyên môn đánh giá cao. Với mức 1 USD bạn sẽ nhận được 3 game: RIVE: Wreck, Hack, Die, Retry

Neon Chrome

Dungeon Souls Với mức giá trên trung bình (trên 7,37 USD) bạn sẽ nhận thêm 3 game: Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition Ultimate Chicken Horse Oxenfree Với mức giá từ 10 USD trở lên bạn sẽ nhận được thêm 2 game: Death Road to Canada

Beat Cop Với mức giá từ 80 USD trở lên bạn sẽ nhận được thêm 2 game: Middle-earth: Shadow of War Áo thun Shadow of War Ngoài ra, bạn cũng nhận được coupon giảm giá 10% khi mua Humble Monthly. Các game trong gói Humble Jumbo Bundle 9 sẽ được kích hoạt bằng tài khoản Steam của bạn. Số tiền thu về như thường lệ sẽ được trích một phần để ủng hộ từ thiện cho Humble Very Positive Bundle 2. Hiện tại, đã có hơn 83.000 gói game được bán ra và thời hạn kết thúc của bundle là hơn 8 ngày nữa kể từ bài viết này. Hướng dẫn cách mua Humble Very Positive Bundle 2: Trước tiên bạn chọn số tiền mặc định tại mục "Choose where your money goes" hoặc nhập số tiền chính xác cho gói muốn mua vào ô "Custom Amount".

Tiếp theo, bạn nhấp vào ô khung reCAPTCHA, nhập địa chỉ email của bạn vào khung "Enter your email address".

Sau đó, bạn tích vào khung " This bundle is a gift; send me a gift code", nếu bạn muốn tặng cho người khác, còn không bạn có thể bỏ qua bước này.

Cuối cùng, bạn chọn phương thức thanh toán phù hợp với mình như: Credit, PayPal, Amazon, hoặc Bitcoin, điền các thông tin cần thiết là xong. Tiến Đạt