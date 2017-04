360mobi Super Star - Cuộc chiến của những siêu sao

Trải qua 2 mùa giải thành công tốt đẹp với số lượng người tham gia lên đến hàng chục ngàn và gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng eSport Việt. 3Q 360mobi Championship một lần nữa đã trở lại với quy mô hoành tráng hơn, đem lại nhiều cơ hội cho các game thủ. Và như đã biết, 3Q 360mobi Championship được chia làm 3 hệ thống giải, các giải đấu này cũng được xem là tiền đề để chọn ra những gương mặt xuất sắc có mặt ở vòng Chung Kết toàn quốc, tiêu biểu như 360Mobi Super Star.

Cũng thuộc khuôn khổ 3Q 360mobi Championship, 360mobi Super Star là cuộc chiến của những “siêu sao” thực sự. Với số lượng đội tham gia chỉ có 6 nhưng đây đều là những chiến đội giành được vị trí cao tại 360mobi Proleague mùa trước nên chắc chắn, giải đấu sẽ cực kỳ hấp dẫn.

Nếu như ở 360mobi Sunday, người hâm mộ được chứng kiến hàng trăm đội tuyển với cả ngàn chiến thuật khác nhau vô cùng đa dạng, thì 360mobi Super Star lại là nơi “lắng đọng” những gì tinh tế nhất trong chiến thuật của 3Q 360mobi nói riêng, và MOBA trên di động nói chung. 360mobi Super Star thu hút cộng đồng hoàn toàn bởi trình độ và đẳng cấp: Những trận đấu đỉnh cao, những chiến thuật chuẩn như sách giáo khoa, những lượt cấm chọn “bắt chết” đối phương,… tất cả chắc chắn sẽ xuất hiện trong 360mobi Super Star.

Bên cạnh đó, với yếu tố showmatch được đặt lên hàng đầu, các siêu sao của những đội tuyển tham gia sẽ chẳng ngần ngại thể hiện kỹ năng đỉnh cao cùng những tính toán “quái” trong những pha bắt lẻ hay combat. Thậm chí, đây cũng là cơ hội để các đội tuyển thử nghiệm những vị tướng mới, chiến thuật mới.

Dẫu vậy, điều này không đồng nghĩa với việc đây là một giải đấu “chỉ để cho vui”, bởi đơn giản là 360mobi Super Star sẽ lựa chọn ra 2 đội tuyển mạnh nhất để tham gia vào 360mobi Pro League. Đây chính là lý do khiến cho 360mobi Super Star cực kỳ thu hút, bởi mỗi đội tuyển tham gia vào giải đấu này vừa phải thể hiện khí chất siêu sao của mình, lại vừa phải đảm bảo chiến thắng để tiến tới các vòng đấu quan trọng sau đó.

Trong mùa giải 360mobi Super Star năm nay, sẽ có 6 đội tuyển tham gia bao gồm: Evolution Gaming, Storm, Sài Gòn Joker, GOD, Savitar, Never Give Up. Đây đều là những đội tuyển có xếp hạng cao và thành danh từ mùa Championship trước, đặc biệt là Savitar – chiến đội từng có hành trình thần kỳ tại Pro League 2016. Như vậy, số lượng đội tuyển tham gia đã nhiều hơn 2 đội so với mùa giải trước (4 đội), tuy nhiên, vẫn sẽ chỉ có 2 suất vào Pro League, chính vì thế, Super Star sẽ càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Đi đôi với sự khốc liệt này cũng là sự đầu tư đến từ ban tổ chức 360mobi Championship, khi gia tăng tiền thưởng trong mỗi trận đấu lên tới con số 6.000.000 đồng/1 trận (5 triệu dành cho đội chiến thắng và 1 triệu “an ủi” đội thua cuộc). Đây cũng là một lý do để các đội siêu sao thể hiện hết mình trong giải đấu này.

360mobi Super Star sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 06.05.2017. Tất cả các trận đấu của Siêu Sao Đại Chiến 360mobi Super Star sẽ được tường thuật trực tiếp vào lúc 18h00 thứ 3 – 5 – 7 hàng tuần trên kênh livestream của 3Q 360Mobi tại 360Live 360mobi - 360Live ID: 6666.

