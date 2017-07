Agents of Mayhem lại khiến các fan háo hức với trailer mới

Mới đây, hãng phát triển Volition ("cha đẻ" của dòng game Saints Row) đã tiếp tục ra mắt trailer mới cho tựa game Agents of Mayhem. Đoạn trailer giới thiệu những trường đoạn hành động thú vị của các nhân vật điệp viên góp mặt trong trò chơi, đặc biệt là nhân vật cuối trailer có nét khá giống với nam diễn viên kì cựu người Mỹ - Tom Selleck (Magnum, P.I., The Closer...).

Agents of Mayhem thuộc thể loại hành động thế giới mở, góc nhìn người thứ ba tương tự như Saints Row và cũng cùng vũ trụ với Saints Row. Game được Volition giới thiệu như một phiên bản spin-off với bối cảnh sau cái kết của bản mở rộng Saints Row: Gat out of Hell. Agents of Mayhem dự kiến sẽ ra mắt trên PC, PS4 và Xbox One vào ngày 15.8 năm nay.

Tiến Đạt