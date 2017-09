Attack on Titan 2 công bố phiên bản tiếng Anh cho PC

Mới đây, hãng Koei Tecmo công bố phiên bản tiếp nối (sequel) tiếng Anh dành cho thị trường phương Tây của game Attack on Titan. Theo đó, Attack on Titan 2 sẽ có mặt trên các hệ máy: PC, PS4, Xbox One và cả hệ máy mới Nintendo Switch vào năm sau.

Trailer giới thiệu game Attack on Titan 2

Attack on Titan do hãng Omega Force (chuyên trị dòng game Dynasty Warriors) phát triển, game ra mắt phần đầu tiên vào năm ngoái với lối chơi hành động, chặt chém tương đối thú vị nhưng nhiệm vụ và màn chơi có phần lặp lại. Tuy chỉ dừng ở mức đánh giá với số điểm trung bình - khá nhưng game cũng tiêu thụ được 280.000 bản ở thị trường Nhật và 350.000 bản ở thị trường phương Tây.

Tiến Đạt