Au Speed 'chơi lầy', tiếp tục lùi ngày ra mắt

Au Speed là là game mobile casual kết hợp 3 yếu tố đua xe – thời trang – âm nhạc. Với đồ họa 3D dễ thương, hàng trăm bộ thời trang, siêu xe cực chất cùng các bản nhạc sôi động giúp Au Speed trở thành tựa game đua xe dành cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ.

Au Speed từng ấn định được ra mắt vào ngày 20.4 vừa qua, tuy nhiên sau đó, fanpage trò chơi đã đăng tải thông báo lùi ngày ra mắt trò chơi tới ngày hôm nay (24.4). Theo tìm hiểu, lý do được đội ngũ quản trị trò chơi đưa ra là do "phát sinh lỗi chưa tìm ra nguyên nhân". Để "tạ lỗi" với game thủ về việc lùi ra mắt này, VTC Mobile cũng đã tiến hành gửi tặng mỗi game thủ một giftcode trị giá 1 triệu đồng, mặc dù vậy, có vẻ như cộng đồng game thủ đã chờ đợi trò chơi từ tháng 3 đến nay vẫn chưa thực sự nguôi giận trước thông báo này của Au Speed.

Những tưởng trò chơi sẽ chính thức ra mắt từ sáng nay, thế nhưng ngay khi các game thủ vừa đăng nhập vào Au Speed, hệ thống tiếp tục hiện lên thông báo rằng trò chơi sẽ được mở vào ngày 5.5 sắp tới - tức gần 2 tuần nữa.

Phản ứng trước thông báo này, cộng đồng game thủ tỏ ra hết sức bức xúc, nhiều game thủ cho biết đã quyết định xóa game vì nhà phát hành "họ hứa", thậm chí một số game thủ còn quyết định report Fanpage Au Speed. Được biết, lý do lùi ngày ra mắt mà đội ngũ quản trị fanpage thông báo tới cộng đồng game thủ chính là do các lỗi phát sinh vẫn chưa được triệt để xử lý, do đó chưa thể mở Alpha Test.

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo!

Khương Duy