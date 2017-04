Bạn mất hơn 10 tiếng để 'phá đảo' Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted: The Lost Legacy là bản mở rộng độc lập (standalone expansion) của siêu phẩm hành động - phiêu lưu Uncharted 4: A Thief’s End. Tựa game này đã được hé lộ tại là bản mở rộng độc lập (standalone expansion) của siêu phẩm hành động - phiêu lưu Uncharted 4: A Thief’s End. Tựa game này đã được hé lộ tại PlayStation Experience 2016 , khiến các fan phải háo hức mong chờ cũng như dấy lên rất nhiều câu hỏi về độ dài của phiên bản này.

Và mới đây, sau khi Uncharted 4: A Thief’s End xuất sắc giành giải thưởng 'Game hay nhất trong năm' tại BAFTA, giám đốc cộng đồng của Naughty Dog là ông Arne Mayer đã giải đáp thắc mắc cho người hâm mộ.

"Năm ngoái, khi được hỏi rằng liệu chúng tôi có đang thực hiện một bản mở rộng cho phần chơi đơn của Uncharted 4 hay không, chúng tôi luôn bảo rằng nếu có thì đó sẽ là một tựa game hoàn chỉnh thay vì một bản mở rộng đơn thuần. Thật vậy, khi mở rộng cốt truyện, chúng tôi không thể nào rút gọn để nó ngắn cũn cỡn được, tựa game sẽ kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ."

Trước đó, Naughty Dog từng cho biết Uncharted: The Lost Legacy sẽ dài hơn Left Behind, bản mở rộng cốt truyện của The Last of Us (dài khoảng 3 giờ đồng hồ). Uncharted: The Lost Legacy dự kiến sẽ ra mắt vào năm nay, độc quyền cho hệ máy PS4.

Tiến Đạt