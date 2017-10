Bản mở rộng mới của Hearthstone có thể sẽ được tiết lộ vào ngày 3.12

Theo lịch trình, Blizzard vừa thông báo ngày ra mắt của BlizzCon vào tháng tới, và Hearthstone sẽ có 1 suất giới thiệu vào ngày 3.12 với tên gọi "What's Next" (tạm dịch: Cái gì tiếp theo).

Điều này đã khiến cho nhiều người dự đoán rằng đây sẽ là lúc Hearthstone sẽ ra mắt thêm phiên bản mở rộng mới, và khá dễ để biết tại sao lại như vậy. Trước đây, Blizzard đã công bố bản mở rộng "Mean Streets of Gadgetzan" tại BlizzCon vào năm trước, và thậm chí kể cả năm 2015 cũng giới thiệu luôn bản "League of Explorers". Đó là chưa kể tháng 12 cũng là thời điểm gần kết thúc năm nên "Year of the Mamoth" cũng sắp kết thúc để nhường cho bản mới. Vì vậy khả năng cao sẽ có bản mở rộng ra mắt trong BlizzCon lần này.

Nắm bắt được điều này, một người lồng tiếng cho nhân vật Innkeeper của Hearthstone đã đăng một video lên Twitter về việc anh đang lồng tiếng cho một lá bài khá lạ của tựa game này. Người lồng tiếng này đã thử khá nhiều giọng cho lá bài này, tuy nhiên sau đó cũng xuất hiện một tấm ảnh của lá bài vào cuối video. Đáng tiếc không lâu sau đó video đã bị xóa.

Từ một tấm ảnh trong vieo này, chúng ta có thể thấy rằng đây là một nhân vật có tên Kobold với chiếc cuốc trên tay. Nhân vật này đã xuất hiện khá nhiều trong Hearthstone trong khá nhiều năm. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy Kobold trong trailer bản mở rộng "Whispers of the Old Gods".

Tuy nhiên hiện tại tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là chờ đến ngày 3.12 để biết rằng liệu có bản mở rộng mới của Hearthstone vào hôm đó hay không nhé.

Việt Thông