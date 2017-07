Bandai Namco công bố game Tales of the Rays cho di động

Tales of the Rays là game nhập vai thuộc dòng Tales of, được phát triển dành cho các hệ máy di động.

Mới đây, hãng Bandai Namco Games đã công bố phiên bản dành cho thị trường phương Tây của tựa game nhập vai Tales of the Rays. Trò chơi di động này dự kiến sẽ đổ bộ vào mùa hè năm nay dành cho các thiết bị iOS và Android của thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu. tin liên quan PS4 sắp có game độc quyền chuyển thể từ truyện 'Thất hình đại tội' The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia sẽ là game hành động độc quyền dành cho hệ máy PS4. Trailer giới thiệu game Tales of the Rays Tales of the Rays thuộc dòng game nhập vai Tales of rất được yêu thích, trong trò chơi, bạn sẽ vào vai nhân vật chính là chàng trai 17 tuổi Ickx Neve. Cậu sẽ cùng những người bạn của mình bước vào hành trình giải cứu thế giới Tir Na Nog đang lâm nguy. Game đã ra mắt hồi đầu tháng 3 năm nay tại thị trường Nhật Bản, việc ra mắt ở thị trường phường Tây sẽ giúp trò chơi tiếp cận được một số lượng lớn game thủ yêu thích thể loại nhập vai. Tiến Đạt