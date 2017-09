Batman: The Enemy Within tung trailer ra mắt Episode 2

Batman: The Enemy Within. Đây là phần tiếp nối của Batman: The Telltale Series ra mắt vào năm 2016 và cũng được phát hành theo 5 chương (5 Episode). Hôm nay, hãng phát triển độc lập Telltale Games đã tung ra trailer chính thức cho Episode 2 của tựa game phiêu lưuĐây là phần tiếp nối của Batman: The Telltale Series ra mắt vào năm 2016 và cũng được phát hành theo 5 chương (5 Episode).

Trailer giới thiệu Episode 2 của Batman: The Enemy Within

Trailer mang đến cái nhìn về màn giáp mặt lần đầu tiên giữa Batman và nữ phản diện rất được yêu thích Harley Quinn. Bên cạnh đó, trailer cũng hé lộ một ác nhân từng bẻ gãy lưng Batman: Bane. Episode 2 mang tên The Pact sẽ phát hành chính thức vào ngày 3.10 tới với giá bán 4,99 USD. Bạn cũng có thể mua trọn bộ 5 Episode với giá bán 24,99 USD. Batman: The Enemy Within hiện có mặt trên các hệ máy PS4, Xbox One, PC, Android và iOS, trò chơi được đánh giá rất cao sau khi ra mắt chương đầu tiên hồi tháng 8.

Tiến Đạt