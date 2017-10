Batman: The Telltale Series công bố ngày ra mắt phiên bản Switch

Batman: The Telltale Series phiên bản dành cho hệ máy Nintendo Switch mới đây đã được hãng Telltale Games công bố ngày ra mắt. Cụ thể, trò chơi phiêu lưu này sẽ đổ bộ xuống thị trường Bắc Mỹ vào ngày 14.11 năm nay và thị trường Châu Âu, Úc vào ngày 17.11.

tin liên quan Batman: The Enemy Within tung trailer ra mắt Episode 2 Episode 2 đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của nhân vật nữ phản diện rất được yêu thích Harley Quinn.

Bởi vì Batman: The Telltale Series đã ra mắt hết tất cả 5 chương nên game thủ trên Nintendo Switch sẽ được trải nghiệm trọn bộ mà không phải đợi chờ từng chương ra mắt. Phiên bản mà game thủ Switch sẽ phải chờ đợi chính là hậu bản Batman: The Enemy Within với chương gần nhất là chương 2 được phát hành vào ngày 3.10.

Trailer của game Batman: The Telltale Series phiên bản Switch

Tiến Đạt