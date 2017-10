Bless Online sẽ ra mắt trên Steam vào năm 2018

Bless Online là MMORPG được phát triển bởi Neowiz Bless Studio dựa trên nền tảng Unreal Engine 3. Điểm mạnh của Bless Online là nền đồ họa chất lượng cao với bối cảnh theo phong cách Châu Âu thời Trung cổ. Hệ thống nhân vật và chủng tộc đa dạng cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua khi nhắc đến Bless Online. Tính năng tâm điểm của Bless Online là các trận quốc chiến giữa hai quốc gia Hieron và Union với số lượng người tham gia tối đa mỗi bên là 200.

Vào giữa tháng 4.2016, Neowiz Games đã công bố hoàn thành hợp đồng phát hành Bless Online tại thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ. Theo đó, Aeria Games sẽ chịu trách nhiệm phát hành Bless Online tại hai thị trường này. Tuy nhiên vào đầu tháng 6.2017, Aeria Games đã quyết định "quất ngựa truy phong", rút lui khỏi hợp đồng phát hành trò chơi bất chấp mọi công đoạn đã chuẩn bị xong xuôi.

Trước đó, vào tháng 4.2017 vừa qua, Bless Online phiên bản Nga do 101XP phát hành cũng thông báo đóng cửa do không đạt được một số thỏa thuận với nhà phát triển, đồng thời trò chơi cũng không đạt được mục tiêu như kỳ vọng của hãng, do đó, đóng cửa là cách "giải thoát" cho cả đôi bên. Ngoài ra, ngay cả ở phiên bản quê nhà Hàn Quốc, Bless Online cũng cho thấy dấu hiệu xuống sức, khi mà gần đây trò chơi liên tục tiến hành gộp máy chủ vì không có người chơi.

Mới đây, trò chơi đình đám này cũng đã quyết định mở một lịch trình "đại trùng tu" về cả lối chơi lẫn đồ họa để tránh việc nhận án tử trong tương lai, đồng thời hé lộ về việc sẽ đặt chân lên Steam trong năm 2018. Các chuyên gia ngành game nhận định rằng đây có lẽ là nước cờ cứu vãn tình thế cuối cùng mà Bless Online có thể làm được, bởi nếu trò chơi này cũng thất bại trên Steam, thì coi như cánh cửa tương lai đã hoàn toàn đóng lại với trò chơi đình đám này.

Quý độc giả cùng cộng đồng game thủ quan tâm có thể theo dõi các thông tin về việc phát hành trên Steam của Bless Online tại đây.

Khương Duy