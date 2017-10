Blizzard giới thiệu sự kiện Harrow's End cực kì thú vị cho mùa Halloween

Khi lễ hội Halloween sắp đến gần, các tựa game rục rịch chuẩn bị cho mình những sự kiện ăn theo đầy hấp dẫn thì Hearthstone cũng giới thiệu sự kiện Hallow's End. Theo đó, người chơi sẽ nhận được hàng loạt pack miễn phí, chế độ chơi mới cũng như Tavern Brawl độc đáo.

Trong sự kiện lần này, Blizzard đã cập nhật một vài hiệu ứng và bản đồ cũng được tân trang lại. Hay thậm chí vị tướng Jaina cũng nhận được thêm hiệu ứng âm thanh và câu thoại mới dành riêng cho Harrow's End.

Nhưng đặc biệt hơn cả phải kể đến hàng loạt vật phẩm miễn phí người chơi sẽ nhận được trong sự kiện lần này. Cụ thể hơn, cứ mỗi lần đăng nhập theo chu kì 7 ngày, người chơi sẽ nhận được 1 pack Whispers of the Old Gods và Knights of the Frozen Throne. Thậm chí còn rộng lượng hơn, mỗi người chơi cũng nhận được 1 vé miễn phí tham gia chế độ chơi Arena.

Chưa dừng tại đó, chế độ chơi Arena lần này sẽ được thay đổi đôi chút so với trước đây. Đó chính là khi chọn tướng, người chơi cũng có thể chọn một hero power mới tùy theo lựa chọn. Theo đó, các bạn hoàn toàn có thể tự do tạo một bộ bài với phong cách chơi cực kì độc đáo và thú vị.

Việt Thông