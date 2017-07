Bom tấn Quang Minh Đại Lục mở cửa phiên bản quốc tế

Quang Minh Đại Lục là một game mobile 3D có đề tài huyền ảo được phát triển bởi NetEase, trò chơi khai thác bối cảnh Phương Tây với khá nhiều nét tương đồng World of Warcraft. Sản phẩm này cũng được mệnh danh là "World Of Warcraft trên di động".

Quang Minh Đại Lục sử dụng công nghệ đồ họa 3D tiên tiến bên cạnh cơ chế chiến đấu hấp dẫn và đầy hứa hẹn. Trò chơi sở hữu một bản đồ thế giới ảo vô cùng rộng lớn lên tới gần 13 triệu mét vuông. Chính vì thế mà game mobile này hoàn toàn có thể sánh ngang với các siêu phẩm trên PC.

Sau đợt thử nghiệm trên hệ điều hành iOS cực kỳ thành công vào ngày 27.3 vừa qua, NetEase đã chính thức công bố đang gấp rút chuẩn bị cho phiên bản quốc tế của trò chơi có tên là Crusaders Of Light. Được biết, phiên bản này sẽ có đôi chút khác biệt so với bản Quang Minh Đại Lục đang phát hành tại Trung Quốc và đã có mặt tại một số quốc gia như Úc, New Zeland, Malaysia, Philippines.

Crusaders Of Light được đồng phát triển bởi các chi nhánh của NetEase tại Trung Quốc và Mỹ để đảm bảo tính chất quốc tế, thậm chí dự án này còn có sự tham gia của nhà soạn nhạc cho Star Wars: Battlefront - Gordy Haab - cùng hàng loạt diễn viên lồng tiếng đình đám khác. Đương nhiên, phiên bản quốc tế cũng sẽ giúp cho việc trải nghiệm game đối với game thủ (trong dó có game thủ Việt Nam) cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều.

Crusaders Of Light sẽ chính thức có mặt trên iOS vào ngày 13.7 sắp tới, phiên bản trên Android sẽ lên kệ sau đó 1 tuần, tức ngày 20.7.

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo.

Khương Duy