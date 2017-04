Call Of Duty: WW2 sẽ tái hiện chiến dịch đáng nhớ Normandy

Chiến dịch Normandy (trận Point du Hoc) đáng nhớ trong Call Of Duty 2

Call Of Duty: WW2 mới bị rò rỉ gần đây, trò chơi mới nhất của series game bắn súng lừng danh Call Of Duty được giới thiệu bằng câu mào đầu như sau: "Đổ bộ Normandy vào ngày D-Day và chiến đấu xuyên suốt Châu Âu, vượt qua những thời khắc, những chiến địa đáng nhớ nhất của Đệ nhị Thế chiến". Theo những tài liệu marketing củamới bị rò rỉ gần đây, trò chơi mới nhất của series game bắn súng lừng danh Call Of Duty được giới thiệu bằng câu mào đầu như sau: "Đổ bộ Normandy vào ngày D-Day và chiến đấu xuyên suốt Châu Âu, vượt qua những thời khắc, những chiến địa đáng nhớ nhất của Đệ nhị Thế chiến".

Như vậy, không chỉ làm được điều mà hàng triệu người hâm mộ đang mơ ước là đưa bối cảnh trò chơi về lại giai đoạn 1939 - 1945 (thay vì theo đuổi cuộc chiến tương lai "xa tít" đang khiến game thủ ngán ngẩm), Activision còn cực kỳ biết chiều lòng fan thời kỳ đầu khi tái hiện lại chiến dịch Normandy lịch sử.

Nếu như bạn chưa biết, trong giai đoạn đỉnh cao của game bắn súng lấy đề tài Thế chiến thứ 2 vào những năm 1998 - 2003, hai series thành công nhất là Medal Of Honor và Call Of Duty đều phục dựng chiến dịch Normandy theo cách riêng của mình, và được game thủ vô cùng yêu thích. Một số trò chơi hậu bối có cùng đề tài như Company Of Heroes, Code Name: Panzers, Men Of War... cũng không quên đưa Normandy vào nội dung game.

Cũng theo những thông tin bị rò rỉ, Call Of Duty: WW2 sẽ có chế độ chơi Co-op (hai hoặc bốn người cùng chơi, đấu với máy) hoàn toàn tách biệt và được đầu tư công phu hơn hẳn các phiên bản trước. Về chất liệu trò chơi, đội ngũ Activision sẽ có nhiều điểm nhấn vào tình đồng đội, tính bi tráng và tàn khốc của cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử nhân loại.

Hạ San