Call of Duty: WWII tung trailer hoành tráng, hé lộ chế độ chơi Nazi Zombies

Call of Duty: WWII. Game thủ một lần nữa được trải nghiệm Đệ nhị thế chiến qua những giờ phút bi tráng trên khắp các mặt trận Châu Âu. Nhà sản xuất hứa hẹn Call of Duty: WWII sẽ phát huy thế mạnh của mình bằng cách kể chuyện lôi cuốn, những trường đoạn gay cấn, kịch tính và đậm chất điện ảnh. Đúng như dự kiến trước đó, nhà phát hành Activison hôm nay đã ra mắt trailer chính thức đầu tiên cho "bom tấn" game FPS. Game thủ một lần nữa được trải nghiệm Đệ nhị thế chiến qua những giờ phút bi tráng trên khắp các mặt trận Châu Âu. Nhà sản xuất hứa hẹn Call of Duty: WWII sẽ phát huy thế mạnh của mình bằng cách kể chuyện lôi cuốn, những trường đoạn gay cấn, kịch tính và đậm chất điện ảnh.

Trailer giới thiệu game Call of Duty: WWII

Ông Eric Hirshberg, CEO của Activision cho biết: "Cách đây hơn 2 năm về trước, chúng tôi đã có quyết định đưa thương hiệu Call of Duty trở về với nguồn cội của nó và Call of Duty: WWII sẽ làm nên điều đó. Đội ngũ phát triển Sledgehammer Games sẽ mang đến người chơi trải nghiệm chân thật, đậm chất điện ảnh, tôn vinh cả lịch sử khi tái hiện cuộc chiến tranh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Game sẽ làm mới trải nghiệm Đệ nhị thế chiến nơi các fan lâu năm cũng như thu hút các tân binh của dòng game."

Bên cạnh phần chơi đơn, Call of Duty: WWII hứa hẹn sẽ mang đến một phần chơi mạng mới lạ, hấp dẫn cùng chế độ xác sống Nazi Zombies. Chế độ chơi mạng của game sẽ được tiết lộ nhiều hơn tại E3 năm nay, Call of Duty: WWII dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 3.11 năm nay trên các hệ máy: PC, PS4 và Xbox One.

Chế độ bắn zombie sẽ trở lại trong Call of Duty: WWII

Một số hình ảnh của game (Ảnh: Activision):

Tiến Đạt