Cảnh sát Canada ra quân vây ráp Cosplayer, tưởng nhầm là khủng bố

Vào tuần qua, sở cảnh sát thành phố Grande Prairie (Canada) đã phải trải qua một phen thót tim, khi nhận được điện thoại cấp báo của người dân về "một kẻ khả nghi, nhiều khả năng có vũ trang" xuất hiện gần khu thương mại Bell Tower Plaza. Càng nguy hiểm hơn khi đối tượng được nhận định là có nhiều biểu hiện của phần tử khủng bố, mang theo một vật tựa như bom mìn, thậm chí vác cờ hiệu rất lạ trên vai.

Nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc, ít nhất 8 sĩ quan của lực lượng kỵ binh cảnh vệ Canada (RCMP) đã được huy động vào cuộc, bám sát đối tượng.

Khá kỳ lạ là kẻ tình nghi lại rẽ vào... một cửa hiệu may mặc trong khu thương mại Bell Tower Plaza, mang tên Lynn’s Alterations. Lực lượng cảnh sát ngay lập tức siết chặt vòng vây, chuẩn bị cho tình huống đối đầu bằng hỏa lực với kẻ đánh bom liều chết, sau đó liên lạc với chủ tiệm may mặc kể trên và hướng dẫn cho người này thoát thân bằng cửa hậu.

Ngay thời điểm cao trào, ngỡ như một cuộc đấu súng quyết liệt sắp diễn ra, thì giới chức Canada mới phát hiện ra kẻ tình nghi kia là một... cosplayer, đang hóa trang thành nhân vật trong game Fallout: New Vegas . Anh chàng này đến tiệm may để điều chỉnh, thiết kế lại một số chi tiết trên bộ đồ hóa trang của mình. Rất may mắn cho anh này, là các sĩ quan RCMP đã quyết định đối thoại trước khi có hành động không chế.