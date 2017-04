Cặp đôi hoàn hảo Battle Chasers và Sine Mora EX sẽ đổ bộ xuống Switch

Battle Chasers: Nightwar và Sine Mora EX, game Sine Mora EX sẽ ra mắt trên Switch vào mùa hè với giá bán 19,99 EUR còn Battle Chasers: Nightwar sẽ được phát hành vào mùa thu năm nay với giá bán 29,99 EUR. Mới đây, hãng Nintendo cho biết sẽ mang 2 tựa game của hãng phát hành thứ 3 là THQ Nordic lên hệ máy Nintendo Switch. Cụ thể, 2 trò chơi đó làvà Sine Mora EX, game Sine Mora EX sẽ ra mắt trên Switch vào mùa hè với giá bán 19,99 EUR còn Battle Chasers: Nightwar sẽ được phát hành vào mùa thu năm nay với giá bán 29,99 EUR.

Trailer giới thiệu game Battle Chasers: Nightwar Trailer giới thiệu game Sine Mora EX

Ông Reinhard Pollice, giám đốc phát triển và kinh doanh của hãng THQ Nordic phát biểu: "Chúng tôi vô cùng hào hứng khi là một trong những hãng thứ ba đầu tiên mang game lên hệ máy đầy sáng tạo và mới lạ như Nintendo Switch. Chúng tôi cảm thấy Battle Chasers: Nightwar và Sine Mora EX có phong cách, lối chơi rất phù hợp với hệ máy này."

Battle Chasers: Nightwar là tựa game nhập vai (JRPG) rất nghệ thuật đến từ hãng phát triển độc lập Airship Syndicate, studio do Joe Madureira - cựu binh của Vigil Games (Darksiders) lập nên. Sine Mora EX là game bắn phi thuyền màn hình ngang (side-scrolling shoot'em up) đến từ hãng phát triển Digital Reality.

Tiến Đạt