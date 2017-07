'Cha đẻ' Slender: The Arrival giới thiệu game nhập vai mới

Mới đây, Blue Isle Studios - hãng phát triển độc lập làm nên game kinh dị rất được yêu thích Slender: The Arrival đã hé lộ một tựa game mới. Cụ thể, trò chơi này mang tên Citadel: Forged With Fire và là một game nhập vai trực tuyến thế giới mở (open-world online RPG). Game hiện đang được phát triển cho PC, PS4, Xbox One và sẽ có mặt trên Steam dưới dạng thử nghiệm (Early Access) vào ngày 26.7 tới.

Trailer giới thiệu game Citadel: Forged With Fire

Citadel: Forged With Fire sẽ đưa bạn vào vai một pháp sư quyền năng, sử dụng phép thuật để đánh bại những con quái vật khổng lồ như orcs hay rồng lửa... Bạn tha hồ tùy biến nhân vật của mình cũng như xây dựng căn cứ House of Conjurers và tấn công căn cứ của những người chơi khác. Alex Tintor, giám đốc marketing của Blue Isle Studios cho biết:

"Citadel: Forged With Fire là một game thuộc thể loại hoàn toàn mới mẻ đối với chúng tôi. Do đó, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là gắn kết trò chơi chặt chẽ với cộng đồng game thủ, tiếp nhận các góp ý để game hoàn thiện hơn vì đây là một trò chơi trực tuyến để bạn chơi cùng với bạn bè của mình. Dự án này là thành quả tình yêu và niềm đam mê, chúng tôi rất vui mừng khi game sẽ ra mắt dưới dạng Early Access trong thời gian tới."

Dưới đây là một số hình ảnh của Citadel: Forged With Fire (Ảnh: Blue Isle Studios):

Tiến Đạt