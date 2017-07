'Cha đẻ' Street Fighter EX công bố game đối kháng mới

Arika, hãng phát triển tập hợp những "cựu binh" của Capcom, từng tạo ra Street Fighter EX mới đây đã hé lộ một tựa game mới. Cụ thể, tại đấu trường game đối kháng Evo năm nay, hãng đã mang đến một trailer teaser của trò chơi từng được giới thiệu vào ngày 1.4 năm nay và bị các fan tưởng là một trò đùa.

Trailer teaser game đối kháng mới của hãng Akira

Akira từng phát triển tất cả các game thuộc dòng Street Fighter EX từ Street Fighter EX, Street Fighter EX 2,3 đến các bản Street Fighter EX Plus. Hãng cùng từng góp sức tạo ra game Super Dragon Ball Z trên hệ máy PS2 vào năm 2005. Hiện tại, tựa game mới này chưa được hé lộ chính thức về tên gọi, đây dường như sẽ là một game hoàn toàn mới chứ không phải sự trở lại của Street Fighter EX.

Tiến Đạt