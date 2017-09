CKTG 2017: Cống hiến cho khán giả, Gambit Esports chọn 'đấng' Yasuo đi đường giữa

Kết thúc ngày thi đấu thứ 2, mọi người cũng đã xác định được đâu là 4 cái tên được đi tiếp vào vòng 2 của vòng khởi động Chung Kết Thế Giới 2017. Đó chính là Team WE (4 - 0), Lyon Gaming (2 - 2) của Bảng A, và Bảng B là Cloud9 (4 - 0) cùng Team oNe Esports (2 - 3).

Không có gì quá bất ngờ khi cả 2 đội tuyển Cloud9 và Team WE tiếp tục thống trị bảng xếp hạng với trình độ chênh lệch của mình. Vì hiểu rõ trình độ chênh lệch nên cả 2 đều có sự lựa chọn dị cho mình là Ezreal đi rừng, dù không đạt được thành công như mong muốn nhưng họ vẫn giành chiến thắng khá dễ dàng bằng kinh nghiệm sẵn có.

Đánh chú ý nhất là tại trận đấu cuối cùng của Gambit Esports, biết rằng cơ hội vào vòng trong của mình đã bít cửa khi phải đối đầu với Team WE thì họ đã chọn Yasuo đi đường giữa để cống hiến hết mình cho khán giả. Và thật vậy, đây là một trận đấu mãn nhãn nhất tại CKTG 2017 với những pha thi đấu ăn miếng trả miếng của cả 2 đội.

Theo đánh giá sơ bộ, cả 2 đội đều thi đấu chẳng khác gì đánh xếp hạng đơn khi giao tranh nổ ra liên tục tại tất cả các vị trí. Tuy nhiên đội tuyển chủ nhà là WE đã thể hiện rằng mình vẫn là đội tuyển có trình độ vượt trội hơn khi LeBlanc và Graves liên tục ăn mạng. Trong khi đó, Yasuo của Kiraoàn toàn bị hủy diệt vế hơn nhiều so với LeBlanc trong tay của xiye với chỉ số KDA cuối trận là ... 0/8/2. Dù Gambit Esports phải 'xách vali về nước', thế nhưng trận đấu để đời của họ với Team WE đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả Trung Quốc.

Sau đây là video highlight của tất cả các trận đấu trong ngày thi đấu thứ 2:

Vào trưa nay, Young Generation sẽ thi đấu trận đầu tiên của ngày thi đấu thứ 3 vào lúc 12g trưa và đối thủ của họ sẽ là Kaos Latin Gamers. Tiếp theo đó vào 4g chiều họ sẽ gặp tuyển Fnatic vào lúc 4g chiều. Hãy cùng ủng hộ các chàng trai Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên của họ tại CKTG 2017 nhé!

Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại trong những bài viết tiếp theo.

Việt Thông