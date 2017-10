CKTG 2017: Đã có kết quả chia đội dành cho vòng Tứ Kết

Giai đoạn vòng bảng của Chung Kết Thế Giới 2017 cuối cùng cũng kết thúc sau khi đội tuyển SK Telecom T1 dập tắt hy vọng của đội tuyển chủ nhà EDward Gaming tại Bảng A. Theo đó, có 8 đội tuyển được lọt vào bán kết.

Sau khi buổi bốc thăm kết thúc, kết quả đều khiến mọi người khá hài lòng khi các đội đều được chia cặp khá đồng đều. Cụ thể như sau:

Longzhu Gaming vs Samsung Galaxy - 3g chiều ngày 19.10.

SK Telecom T1 vs Misfits - 3g chiều ngày 20.10.

Royal Never Give Up vs Fnatic - 3g chiều ngày 21.10.

Team WE vs Cloud 9 - 3g chiều ngày 22.10.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, trận đấu hấp dẫn nhất sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 đội tuyển Hàn Quốc là Longzhu Gaming và Samsung Galaxy. Cả 2 đội tuyển này đều đã thể hiện khá tốt trong giai đoạn vòng bảng, tuy nhiên LZ vẫn được đánh giá cao hơn khi tại LCK Mùa Hè 2017, họ đã hạ gục SSG khá nhiều lần tại giai đoạn vòng bảng.

Các trận đấu kể từ vòng tứ kết đều thi đấu theo thể thức BO5 (đấu 5 trận). Thế nên các đội tuyển cần phải chuẩn bị kĩ càng hơn để có thể đưa ra những chiến thuật đa dạng mà đối thủ áp dụng trong những trận đấu dài hơi như vậy.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến giải CKTG 2017 của Liên Minh Huyền Thoại trong những bài viết tiếp theo.

Việt Thông