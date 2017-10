CKTG 2017: Uzi nghiền nát 1907 Fenerbahçe với con bài Vayne trong tay

Theo đó, Royal Never Give Up đã giành chiến thắng khá quan trọng chỉ sau 26 phút thi đấu và an toàn bước thẳng vào tứ kết.

Trong đấu trường chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại, các tuyển thủ đều có những con bài đánh thuận tay ví dụ như Faker là Zed với những pha xử lý không tưởng, Frogen là Anivia với những pha dựng tường tinh tế hay Sneaky điều khiển Jhin cực kì điêu luyện. Và đối với xạ thủ nổi tiếng Uzi của đội tuyển Royal Never Give Up là Vayne. Chàng tuyển thủ này đã nổi tiếng với con bài này kể từ màn 'gánh đội' từ hồi Chung Kết Thế Giới Mùa 3. Tính đến nay, mỗi khi anh sử dụng con bài này vẫn khiến khá nhiều tuyển thủ khác phải chau mày khi đối đầu. Tuy nhiên đối với meta hiện tại, Vayne lại không tỏ ra hiệu quả là mấy khi bị những tướng xạ thủ 'tay dài' khác đì đọt trong giai đoạn đi đường. Tại vị trí đường dưới, những tướng đang thống trị meta đang là Tristana, Varus, Kog'Maw hay thỉnh thoảng là Ashe. Khi đối mặt với những vị tướng này thì Vayne khó có thể tạo ra được nhiều đột biến trong thời gian đầu trận. Dù nhận định là thế, nhưng Vayne trong tay Uzi cũng đã khiến 1907 Fenerbahçe gặp rất nhiều khó khăn. Với sự bảo vệ cực kì tận tình của đồng đội, Uzi không chỉ sống sót qua giai đoạn đầu trận mà còn đì cho đối thủ không ngóc đầu nổi với những pha nhào lộn cực kì điêu luyện. Với chỉ số mạng hạ gục khủng, Uzi dần gánh đội và trở thành quái thú tại đường dưới và sẵn sàng hạ gục bất cứ ai cản đường. Theo đó, Royal Never Give Up đã giành chiến thắng khá quan trọng chỉ sau 26 phút thi đấu và an toàn bước thẳng vào tứ kết. Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến giải CKTG 2017 của Liên Minh Huyền Thoại trong những bài viết tiếp theo. Việt Thông