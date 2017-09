Cộng đồng Reddit LMHT tổ chức sự kiện trao đổi quà tặng cho mọi người

Liên Minh Huyền Thoại, những thành viên này đã tổ chức một sự kiện tặng quà cho những người chơi dù mình chẳng hề hay biết. Reddit là một trong những diễn đàn lớn nhất trên thế giới với đủ loại chủ đề. Và tại diễn đàn dành riêng cho, những thành viên này đã tổ chức một sự kiện tặng quà cho những người chơi dù mình chẳng hề hay biết.

Theo đó, sự kiện này được tổ chức bởi trang Redditgift, một chương trình trao đổi quà tặng trên toàn thế giới dành cho những người dùng Reddit. Ý tưởng này bắt nguồn từ mong muốn kết nối mọi người thông qua cách trao đổi quà tặng cũng như chia sẻ tình cảm cho nhau.

Chỉ cần người dùng đăng ký và chọn mục "For people who like League of Legends", sau đó chọn những phần quà mình thích nhận được trong tương lai. Tất nhiên sau đó bạn cũng phải mua một món quà để tặng lại người đối diện. Sau khi hệ thống tìm ra được yêu cầu trùng khớp thì cả 2 người sẽ chuyển quà cho nhau.

Ngoài việc tặng quà dành cho những người chơi yêu LMHT, các bạn còn có thể trao đổi những móng quà khác cho cộng đồng Pokemon, Harry Potter hay kể cả người hâm mộ Disney cũng có.

đây và tham gia chương trình trước khi thời hạn đóng đăng kí kết thúc vào ngày 4.10. Nếu muốn tham gia, các bạn có thể đăng ký tài khoản tạivà tham gia chương trình trước khi thời hạn đóng đăng kí kết thúc vào ngày 4.10.

