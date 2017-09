CS:GO chính thức ra mắt miễn phí tại Trung Quốc

Vào tháng 7.2016, Perfect World, nhà phát hành Dota 2 tại Trung Quốc, đã công bố giành được quyền phát hành Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) tại thị trường tỉ dân. Ngay sau đó, trang chủ chính thức của CS:GO đã được Perfect World trình làng tại địa chỉ csgo.com.cn.

Việc Perfect World giành được quyền phát hành CS:GO không gây bất ngờ cho giới truyền thông cũng như cộng đồng game thủ tại Trung Quốc vì công ty này đã có mối quan hệ khá tốt với Valve kể từ khi phát hành Dota 2 tại Trung Quốc. Động thái đưa CS:GO về Trung Quốc cho thấy Perfect World đang muốn lật đổ vị thế độc tôn của Đột Kích, ông hoàng của thể loại MMOFPS tại Trung Quốc.

Mặc dù đang phát triển rất mạnh mẽ tại Châu Âu và Bắc Mỹ, CS:GO lại có thị phần rất nhỏ tại Trung Quốc nói riêng và Châu Á nói chung. Nguyên nhân chính của việc này là do CS:GO được phát hành theo hình thức buy to play (mua bản quyền một lần), trong khi đối thủ của tựa game này lại được phát hành theo hình thức free to play (miễn phí).

Chính vì vậy mà khi được đưa sang thị trường tỉ dân, Valve đã quyết định "chơi tất tay" khi bằng lòng cho Perfect World phát hành trò chơi dưới dạng miễn phí, với tham vọng lật đổ đế chế của Đột Kích. Hiện tại các game thủ tại Trung Quốc đã có thể tham gia miễn phí vào trò chơi này nếu như đăng ký tài khoản Perfect World.

Để chào mừng sự kiện ra mắt miễn phí tại Trung Quốc, CS:GO sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt cho game thủ tại đây, ví dụ như việc tặng hai stickers cùng một bình xịt grafity độc quyền CS:GO Trung Quốc - những vật phẩm mà game thủ khắp thế giới sẽ phải bỏ tiền mua trong tháng 10 sắp tới.

