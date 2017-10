Dark and Light Mobile thử nghiệm trên Android

Được giới thiệu từ đầu năm 2017, Dark and Light Mobile đã nhanh chóng trở thành cơn sốt tại thị trường Trung Quốc. Sau đó không lâu, Dark and Light Mobile đã chốt hạ tên gọi chính thức là Dark and Light: Tales of Gaia, và đây cũng sẽ là tên gọi sử dụng cho phiên bản quốc tế của trò chơi này.

Theo các thông tin được hé lộ, Dark and Light: Tales of Gaia sẽ được xây dựng như phiên bản PC, đồng nghĩa với việc người chơi vẫn sẽ được khám phá thế giới rộng lớn 15 triệu mét vuông với hàng loạt các tính năng tương tự. Trò chơi sử dụng phiên bản công nghệ đồ họa thế hệ 3 - Flexi Engine - do chính Snail Games phát triển, thay vì sử dụng Unreal Engine 4 như phiên bản PC.

Bước vào thế giới Dark and Light: Tales of Gaia, người chơi sẽ được lựa chọn hóa thân vào 1 trong 4 chủng tộc để tham gia vào phe Quang Minh hoặc Hắc Ám và chiến đấu trong 9 khu vực/vùng đất khác nhau. Trò chơi cũng sẽ kế thừa tính năng bay (phi hành) tương tự phiên bản trên PC.

Mới đây, phiên bản tiếng Trung của trò chơi này lại tiếp tục công bố một đợt thử nghiệm mới dành cho hệ điều hành Android vào ngày 19.10 sắp tới - sau khi đợt test dành cho iOS diễn ra tương đối thành công. Trong đợt thử nghiệm này, trò chơi sẽ có nhiều tinh chỉnh hợp lý, tối ưu hóa các tính năng và đồ họa, cũng như cập nhật thêm một số hạng mục mới mẻ.

Quý độc giả cùng cộng đồng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm thông tin về trò chơi tại trang chủ Dark and Light Mobile.

Khương Duy