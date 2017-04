Dark Rose Valkyrie - Game nhập vai phong cách Nhật Bản ra mắt vào tháng 6

Mới đây, hãng phát hành Idea Factory đã chính thức công bố ngày ra mắt phiên bản tiếng Anh của tựa game nhập vai Dark Rose Valkyrie dành cho hệ máy PS4. Đây là game nhập vai Nhật Bản (JRPG) do hãng Compile Heart (Hyperdimension Neptunia, Record of Agarest War...) phát triển. Phiên bản tiếng Nhật của game đã ra mắt vào năm ngoái.

Trailer game Dark Rose Valkyrie

Dark Rose Valkyrie có cốt truyện giả tưởng về nước Nhật năm 1929, hứng chịu hậu quả của một thiên thạch rơi mang tên Black Garnet. Thiên thạch bắt đầu lây lan một căn bệnh gọi là Chimera, làm cho con người trở thành những sinh vật những nguy hiểm, dẫn đến cái chết của 3% dân số toàn cầu. Bạn sẽ vào vai nhân vật chính Asahi, một thành viên của Special Force Valkyrie với nhiệm vụ tiêu diệt những người bị nhiễm Chimera để ngăn chặn sự phát tán của virus.

Dark Rose Valkyrie do Compile Heart phát triển, Idea Factory phát hành, game có sự tham gia của Takumi Miyajima (nhà viết kịch bản dòng game Tales of) và họa sĩ Kosuke Fujishima (họa sĩ thiết kế nhân vật dòng game Tales of). Trò chơi dự kiến sẽ ra mắt bản tiếng Anh vào ngày 6.6 năm nay trên hệ máy PS4.

Một số hình ảnh của game (Ảnh: Idea Factory):

Tiến Đạt