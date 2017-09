Dòng game đua xe MX vs. ATV trở lại với phiên bản mới

MX vs. ATV là dòng game đua xe địa hình rất được yêu thích của hãng THQ, thế nhưng, từ sau khi THQ phá sản và về tay Nordic Games thì dòng game này cũng im hơi lặng tiếng. Và mới đây, THQ Nordic đã bất ngờ hé lộ phiên bản mới mang tên: MX vs. ATV All Out.

Theo đó, MX vs. ATV All Out vẫn sẽ do Rainbow Studios phát triển, dự kiến sẽ ra mắt trên các hệ máy PC, PS4 và Xbox One vào đầu năm 2018. Trò chơi vẫn đi theo truyền thống đặc trưng của dòng game khi cho người chơi lựa chọn giữa 2 dòng xe ATVs and UTVs để tham gia vào những cuộc đua địa hình đầy máu lửa. Đây là phiên bản mới nhất sau 4 năm kể từ MX vs. ATV Supercross (2014).

Trailer công bố game MX vs. ATV All Out

Một số hình ảnh của game:

Tiến Đạt