Fable Fortune hoãn ngày ra mắt đến 25.7

Ông Luke Borrett, nhà sản xuất của Mediatonic cho biết: "Do một vấn đề không mong muốn xảy ra nên chúng tôi rất tiếc khi không thể phát hành Fable Fortune cho Xbox One vào tuần tới. Do đó, chúng tôi đã quyết định dời ngày phát hành sang 25.7 trên tất cả các nền tảng." Hiện tại, Fable Fortune đang trong giai đoạn Closed Beta, bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin tại trang chủ của trò chơi: http://www.fable-fortune.com