For Honor tung teaser giới thiệu Season 2, bổ sung 2 hero mới 'chất ngất'

Hãng phát hành Ubisoft đã chính thức công bố Season 2 (mùa 2) của tựa gamemang tên: Shadow and Might, Season này sẽ bắt đầu vào ngày 16.5 trên tất cả các hệ máy. Shadow and Might sẽ mang đến cho game thủ 2 bản đồ mới: Forge và Temple Garden, trang bị mới, nâng cấp gameplay cũng như bổ sung 2 hero đã được hé lộ trước đó là Shinobi và Centurion.