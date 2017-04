Game đua xe Need For Speed: Edge tiếp tục thử nghiệm trong mùa hè sắp tới

Need For Speed: Edge là phiên bản mới của dòng game đua xe nổi tiếng Need For Speed do đội ngũ studio SPEARHEAD của EA tại Hàn Quốc phát triển dựa trên bộ engine Frostbite 3, đem đến cho game thủ những hình ảnh ấn tượng, đặc biệt là hiệu ứng vật lý giống hệt ngoài đời thật. Trò chơi sẽ do Tencent phát hành tại thị trường Trung Quốc.

Cũng như nhiều game online đua xe khác, Need For Speed: Edge đem đến cho game thủ trải nghiệm tốc độ cao với những khúc cua thể hiện trình độ cao và cả cơ hội ngồi lên những chiếc xe thể thao đắt tiền mà phần lớn mọi người chỉ có thể mơ ước, thậm chí có thể dễ dàng phá nát chúng trong những cuộc đua mà không cần phải "tiếc tiền".

Trò chơi này được giới thiệu lần đầu tiên tại G-Star 2015 và ngay sau đó tạo được cơn sốt đối với cộng đồng game thủ yêu game thể thao cảm giác mạnh.

Trải qua nhiều lần thử nghiệm giới hạn, mới đây, Tencent Games đã cho biết họ sẽ mở một đợt thử nghiệm rộng rãi dành cho trò chơi này vào mùa hè sắp tới, đây cũng được coi là khoảng thời điểm "hoàng đạo" trong năm đối với ngành game. Ngoài việc công bố đợt thử nghiệm mới, Tencent Games còn công bố thỏa thuận hợp tác với Mercedes-Benz để phát triển các nội dung mới dành riêng cho Need For Speed: Edge phiên bản Trung Quốc.

Như vậy, nhiều khả năng game thủ Việt cũng sẽ được trải nghiệm trò chơi này trong thời gian sắp tới bởi Tencent thường không "chăn IP" đối với khu vực Việt Nam. Quý độc giả cùng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm các thông tin tại trang chủ trò chơi

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo.

Khương Duy