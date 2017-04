Game Marvel vs Capcom: Infinite tung trailer giới thiệu siêu ác nhân Ultron Sigma

Mới đây, hãng phát triển Capcom đã công bố ngày ra mắt chính thức của tựa game đối kháng rất được chờ đợi. Cụ thể, trò chơi sẽ được phát hành vào ngày 19.9 năm nay trên các hệ máy PC, PS4 và Xbox One. Điểm khác biệt của game so với phiên bản Marvel vs Capcom 3 trước đó là quay trở về chế độ đấu 2v2 truyền thống.