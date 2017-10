Game mobile chuyển thể từ Game Of Thrones mở đăng ký sớm

Game Of Thrones: Conquest là game mobile chiến thuật xây thành được phát triển bởi Turbine và do Warner Bros độc quyền phát hành. Trò chơi được xây dựng hoàn toàn dựa theo cốt truyện của bộ phim đình đám Game Of Thrones. Nhiệm vụ chính của người chơi vẫn là xây dựng một vương triều hùng mạnh, xây dựng và củng cố các nguồn nhân lực để có thể đủ sức chống đỡ những đợt tấn công từ kẻ thù cũng như bành trướng thế lực.

Game of Thrones: Conquest có khá nhiều tính năng cùng các chế độ chơi hấp dẫn, điều phối quân lính, khám phá những vùng đất mới, tấn công xâm chiếm những vương quốc khác, hay thành lập liên minh với nhau. Và đương nhiên, mục tiêu cuối cùng chính là giành lấy được ngôi báu mà bất kỳ kẻ nào cũng thèm muốn.

Trò chơi này sở hữu nền tảng đồ họa đơn giản nhưng bắt mắt, đặc biệt trong việc thể hiện những điểm nhấn về mặt hình ảnh dựa theo series phim cùng tên. Game thủ sẽ có thể gặp được những nhân vật cùng các địa danhquen thuộc từng được xuất hiện trong phim và giành được những vùng đất quyền lực như Winterfell, Casterly Rock và King's Landing,...

Game Of Thrones: Conquest đã ấn định ra mắt trên cả 2 hệ điều hành Android và iOS từ ngày 19.10 sắp tới. Hiện tại trò chơi đã mở cửa trang đăng ký sớm cho cộng đồng game thủ quốc tế, và hơn hết, những tài khoản đăng ký sớm này sẽ nhận được một gói quà tặng in-game trị giá 50 USD khi trò chơi ra mắt.

Quý độc giả cùng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm các thông tin tại trang chủ Game Of Throne: Conquest.

Khương Duy