Game ngoại truyện về Vệ Binh Giải Ngân Hà chính thức ra mắt

Hôm nay (18.4), hãng Telltale Games đã chính thức phát hành tựa game phiêu lưu mới nhất của hãng là Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. Trò chơi bao gồm 5 chương với giá bán 4,99 USD cho mỗi chương và được phát hành trên các hệ máy: Android, iOS, PC, PS4 và Xbox One.

Trailer khởi động game Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series kể câu chuyện hoàn toàn mới về Vệ Binh Giải Ngân Hà với bộ 5 siêu anh hùng: Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket và Groot. Nhóm 5 người họ tìm ra một cổ vật có sức mạnh kinh thiên và phải chiến đấu chống lại những kẻ xấu có mưu đồ chiếm lấy món cổ vật để làm bá chủ thiên hà.

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series có sự tham gia lồng tiếng của rất nhiều diễn viên nổi tiếng như: Scott Porter (Friday Night Lights, The Walking Dead: The Telltale Series) trong vai Star-Lord, Nolan North (series Uncharted, Pretty Little Liars) trong vai Rocket hay Brandon Paul Eells (Watch Dogs) trong vai Drax... Trọn bộ game hiện đang được giảm giá 10% (từ 24,99 USD còn 22,49 USD) trên Steam.

Tiến Đạt