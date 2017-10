Game nhập vai Empyre: Lords of the Sea Gates 'lên kệ' Steam

Hãng phát triển độc lập Coin Operated Games đã tung ra trailer khởi động cho game Empyre: Lords of the Sea Gates qua đó chính thức phát hành game trên Steam vào ngày 4.10 vừa qua với giá bán 29,99 USD. Trò chơi đi theo phong cách nhập vai theo lượt, lấy cảm hứng từ những game nhập vai thập niên 90.

tin liên quan Vigilantes - Game nhập vai phong cách thập niên 90 ra mắt trên Steam Vigilantes là tựa game nhập vai theo lượt đến từ hãng phát triển độc lập Timeslip Softworks. Trailer khởi động của game Empyre: Lords of the Sea Gates

Empyre: Lords of the Sea Gates lấy bối cảnh giả tưởng ở thành phố New York năm 1911. Lúc bấy giờ, thành phố đang chìm trong tình trạng khủng hoảng vì không có nước sạch để uống sau khi bị ngập lụt. Chính phủ đã không giúp đỡ người dân và các cuộc đấu tranh chống chính phủ nổ ra trên khắp các đường phố, người dân bắt đầu làm bất cứ điều gì họ phải làm để có được nước sạch.

Tiến Đạt