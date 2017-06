Game nhập vai The Swords of Ditto tung gameplay 12 phút đặc sắc

The Swords of Ditto. Đây là gameplay mở rộng của video gameplay mà The Swords of Ditto đã trình diễn tại E3 năm nay. Mới đây, nhà phát triển độc lập onebitbeyond và nhà phát hành Devolver Digital đã tung ra video gameplay 12 phút cho game. Đây là gameplay mở rộng của video gameplay mà The Swords of Ditto đã trình diễn tại E3 năm nay.

12 phút gameplay của The Swords of Ditto

The Swords of Ditto lấy cảm hứng từ "huyền thoại" The Legend of Zelda, mang đến cho người chơi một thế giới ấn tượng với những ngôi làng, hầm ngục... được thể hiện dưới nền đồ họa 2D đầy màu sắc. Game thủ sẽ bước vào hành trình tiêu diệt nữ chúa Mormo và đội quân ác quỷ của ả. Người chơi có thể hóa thân thành chiến binh đơn độc hoặc sát cánh cùng một người bạn của mình.

The Swords of Ditto hiện đang được phát triển và dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2018 trên PC và PS4.