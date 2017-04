Game nhập vai Trails of Cold Steel lên PC, đồ họa ăn đứt PS3

của hãng phát triển Nihon Falcom, trò chơi từng ra mắt vào năm 2015 trên hệ máy PS3 và PS Vita. Game sẽ được cải tiến đồ họa cũng như bổ sung hơn 5000 lời thoại mới (tăng khoảng 50%) và dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2 năm nay. Mới đây, hãng Xseed Games cho biết sẽ mang tựa game nhập vai Trails of Cold Steel lên nền tảng PC trong năm nay. Trails of Cold Steel thuộc dòng game nhập vai nổi tiếng The Legend of Heroescủa hãng phát triển Nihon Falcom, trò chơi từng ra mắt vào năm 2015 trên hệ máy PS3 và PS Vita. Game sẽ được cải tiến đồ họa cũng như bổ sung hơn 5000 lời thoại mới (tăng khoảng 50%) và dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2 năm nay.

Video so sánh đồ họa giữa phiên bản Trails of Cold Steel trên PS3 và PC

Một số hình ảnh của game (Ảnh: Xseed Games):

Bên cạnh Trails of Cold Steel, Xseed Games cho biết vào tháng 5 năm nay, họ cũng sẽ mang Trails in the Sky the 3rd lên PC. Đây là phiên bản dành cho thị trường Nhật, ra mắt trên hệ máy PSP vào năm 2008, sau đó lần lượt lên PS3 vào năm 2013 và PS Vita vào năm 2016. Trails in the Sky the 3rd sẽ đổ bộ xuống hệ máy PC vào ngày 3.5 tới đây qua rất nhiều hệ thống phân phối game như: Steam, GOG và The Humble Store.

Một số hình ảnh của game Trails in the Sky the 3rd (Ảnh: Xseed Games):

