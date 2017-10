Game sinh tồn The Flame in the Flood lên Switch trong tháng 10

Mới đây, hãng phát hành Curve Digitla và hãng phát triển Molasses Flood đã công bố tựa game phiêu lưu - sinh tồn của họ là The Flame in the Flood sẽ có mặt trên Nintendo Switch vào tuần sau (12.10).

tin liên quan Game 'thu dọn hiện trường án mạng' tung live action cực chất Tựa game Serial Cleaner của hãng phát triển iFun4all dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 tới đây

Trailer giới thiệu The Flame in the Flood phiên bản Switch

The Flame in the Flood phiên bản dành riêng cho hệ máy Nintendo Switch sẽ được phát hành trên eShop và người dùng sẽ tải game về với giá khoảng 14,99 USD. The Flame in the Flood từng ra mắt vào tháng 2 năm ngoái trên PC, Mac và Xbox One, sau đó, trò chơi cũng đổ bộ xuống PS4 vào tháng 1 năm nay. The Flame in the Flood cũng là tựa game đầu tay của hãng phát triển Molasses Flood, hãng này được thành lập vào năm 2014 tại Boston với đội ngũ từng làm nên những BioShock, Halo hay Rock Band...

Tiến Đạt