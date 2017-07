Game tâm lý kinh dị The Long Reach lên lịch ra mắt

Hôm nay, hãng phát triển độc lập đến từ Ukraine - Painted Black Games đã tung ra trailer teaser cho tựa game The Long Reach của họ. Đây là trò chơi thuộc thể loại tâm lý kinh dị với nền đồ họa 2D, được phát triển dành cho các hệ máy PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac và Linux. Game lấy cảm hứng từ rất nhiều tựa game đi trước như: Resident Evil, Lone Survivor,...

Câu chuyện của The Long Reach diễn ra tại Baervox, một thị trấn giả tưởng của Mỹ. Ở nơi đây, khoa học công nghệ đã phát triển đến mức vượt ra ngoài tầm kiểm soát, biến thị trấn thành một nơi ác mộng với các thí nghiệm điên rồ. Bạn sẽ vào Control Steward, nhà nghiên cứu của một viện khoa học đang tìm cách đối mặt với những hiểm họa vây quanh.

Trailer teaser của The Long Reach

The Long Reach từng được lên kế hoạch phát triển dành riêng cho hệ máy di động, nhưng nhà sản xuất đã cải tiến để game có mặt trên PC và console. The Long Reach dự kiến sẽ ra mắt vào quý 3 năm nay trên các hệ máy PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac và Linux.

Tiến Đạt