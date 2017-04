Game 'Thứ 6 ngày 13' tung trailer mới, ra mắt trong tháng 5

Sát thủ mặt nạ Jason Voorhees đã quá nổi tiếng trong loạt phim kinh dị Thứ 6 ngày 13 (Friday the 13th) và hứa hẹn sẽ làm game thủ phải 'nổi da gà' trong tháng 5 tới đây với tựa game cùng tên. Friday the 13th: The Game do hãng IllFonic phát triển, Gun Media phát hành, dự kiến sẽ được phát hành trên các hệ máy PC, Xbox One và PS4 vào ngày 26.5 năm nay.

Trailer mới nhất của Friday the 13th: The Game

Friday the 13th: The Game có lối chơi multiplayer (nhiều người chơi) tương tự như sản phẩm Dead by Daylight của hãng phát triển Behaviour Interactive. Trong game, một người chơi bất kì sẽ trở thành sát thủ Jason Voorhees để bắt đầu đi săn, những người còn lại sẽ nhập vai các thành viên của nhóm bạn trẻ đi du lịch trong khu Crystal Lake, tìm cách trốn thoát khỏi bàn tay hung tợn của Jason Voorhees.

Tiến Đạt